Calciomercato Lazio | Ufficiale il trasferimento di Elliot: giocherà in Spagna

01.09.2026 18:35 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Ufficiale il trasferimento di Elliot: giocherà in Spagna
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CALCIOMERCATO LAZIO - Harvey Elliot sbarca in Spagna. Dopo esser stato accostato anche alla Lazio, l'esterno inglese si trasferisce in prestito dal Liverpool al Valencia. L'ufficialità è arrivata in questi minuti, dopo che il club spagnolo ha depositato il suo contratto in Lega. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.