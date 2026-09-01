Calciomercato Lazio | Ufficiale il trasferimento di Elliot: giocherà in Spagna
01.09.2026 18:35 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Harvey Elliot sbarca in Spagna. Dopo esser stato accostato anche alla Lazio, l'esterno inglese si trasferisce in prestito dal Liverpool al Valencia. L'ufficialità è arrivata in questi minuti, dopo che il club spagnolo ha depositato il suo contratto in Lega.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.