Lazio, Piscedda: "Gudmundsson buona alternativa, se resta Romagnoli..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare l'arrivo imminente di Gudmundsson alla Lazio e la situazione che riguarda Romagnoli in ottica di una sua eventuale permanenza. Di seguito le sue parole: “Gudmundsson è un giocatore affidabile, mi piace. Nasce trequartista, poi diventa seconda punta ed esterno. Chiaro che abbia concorrenza, ci sono Zaccagni, Isaksen e Cancellieri. Penso che lui in carriera ha giocato anche a destra, penso possa farlo. Non so se possa essere subito un titolare, ma può essere una buona alternativa"

"Se resta Romagnoli sarebbe un buon acquisto. E’ sempre stato il miglior difensore della Lazio. Se resta sono felice, sarei incuriosito di vederlo giocare. Non credo che ci possa essere concorrenza con Provstgaard per valore oggettivo del giocatore e come esperienza maturata in campo. Detto, questo, la coppia centrale Doekhi-Provstgaard non è andata male per il momento”.