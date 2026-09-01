Lazio, Gudmundsson è biancoceleste: la reazione dei tifosi

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex attaccante della Fiorentina è arrivato a Formello, e dopo lo svolgimento delle visite mediche ha firmato il contratto che lo legherà in biancoceleste, si attende solo il comunicato ufficiale.

Intanto, i tifosi laziali non hanno perso tempo, e hanno intasato di commenti i suoi profili social: "Ti aspettiamo!", "Benvenuto a Roma Gud!", "Daje Albert!", sono solo alcune delle reazioni che si leggono sotto gli ultimi post su Instagram dell'islandese, ormai pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale.