UFFICIALE - Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio: l'annuncio
01.09.2026 20:12 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l'arrivo in prestito dalla Fiorentina di Albert Gudmundsson. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo il calciatore Albert Gudmundsson, proveniente dall’ACF Fiorentina s.r.l.".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.