UFFICIALE - Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio: l'annuncio

01.09.2026 20:12 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio: l'annuncio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l'arrivo in prestito dalla Fiorentina di Albert Gudmundsson. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo il calciatore Albert Gudmundsson, proveniente dall’ACF Fiorentina s.r.l.".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.