Calciomercato, dov'è ancora aperto? I Paesi che possono ancora acquistare
La sessione estiva di calciomercato si è conclusa in Italia. Ma all'estero ci sono ancora dei Paesi che hanno la possibilità di ultimare i proprio acquisti. Tra questi anche il Qatar, dove milita l'Al Sadd, squadra interessata ad Alessio Romagnoli. Per capire dove è possibile assistere ancora a movimenti di mercato, ecco di seguito una lista delle Nazioni dove la sessione estiva non si è ancora conclusa.
INGHILTERRA, SPAGNA - Chiude il 1° settembre (alle ore 23.59).
DANIMARCA, PAESI BASSI - Chiude il 2 settembre.
AUSTRIA, BELGIO, TURCHIA, QATAR - Chiude il 3 settembre.
PORTOGALLO - Chiude il 5 settembre.
CROAZIA - Chiude il 7 settembre.
SVIZZERA, REPUBBLICA CECA - Chiude l'8 settembre.
POLONIA - Chiude il 9 settembre.
GRECIA - Chiude il 15 settembre.
SERBIA - Chiude il 18 settembre.
ARABIA SAUDITA - Chiude il 12 ottobre.