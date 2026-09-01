Calciomercato, dov'è ancora aperto? I Paesi che possono ancora acquistare

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© foto di Luca Tumminello

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa in Italia. Ma all'estero ci sono ancora dei Paesi che hanno la possibilità di ultimare i proprio acquisti. Tra questi anche il Qatar, dove milita l'Al Sadd, squadra interessata ad Alessio Romagnoli. Per capire dove è possibile assistere ancora a movimenti di mercato, ecco di seguito una lista delle Nazioni dove la sessione estiva non si è ancora conclusa.

INGHILTERRA, SPAGNA - Chiude il 1° settembre (alle ore 23.59).

DANIMARCA, PAESI BASSI - Chiude il 2 settembre.

AUSTRIA, BELGIO, TURCHIA, QATAR - Chiude il 3 settembre.

PORTOGALLO - Chiude il 5 settembre.

CROAZIA - Chiude il 7 settembre.

SVIZZERA, REPUBBLICA CECA - Chiude l'8 settembre.

POLONIA - Chiude il 9 settembre.

GRECIA - Chiude il 15 settembre.

SERBIA - Chiude il 18 settembre.

ARABIA SAUDITA - Chiude il 12 ottobre.