Calciomercato Lazio | Pellegrini, spunta l'ipotesi Turchia: le ultime

01.09.2026 17:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Pellegrini, spunta l'ipotesi Turchia: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di mercato e la Lazio, oltre ad aver chiuso per l’arrivo di Gudmundsson, sta lavorando contemporaneamente sul fronte delle uscite. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Pellegrini, in scadenza nel 2027.

L’agente, come riporta Radio Laziale, è al lavoro per trovare una sistemazione al terzino e tra le destinazioni prese in considerazione c’è anche la Turchia.

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