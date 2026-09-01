Calciomercato Lazio | Pellegrini, spunta l'ipotesi Turchia: le ultime
01.09.2026 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di mercato e la Lazio, oltre ad aver chiuso per l’arrivo di Gudmundsson, sta lavorando contemporaneamente sul fronte delle uscite. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Pellegrini, in scadenza nel 2027.
L’agente, come riporta Radio Laziale, è al lavoro per trovare una sistemazione al terzino e tra le destinazioni prese in considerazione c’è anche la Turchia.
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