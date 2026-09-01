Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al-Sadd, situazione intricata: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina il gong che segnerà la fine del mercato estivo e in casa Lazio il futuro di Romagnoli continua a essere un’incognita. Resta forte l’interesse dell’Atalanta, ma è tornato a farsi avanti anche l’Al-Sadd. Il centrale è conteso tra i due club, con i qatarioti che hanno a disposizione più tempo per poter concludere la trattativa.

Il numero tredici ha da sempre palesato la sua preferenza per il club qatariota, ma la situazione è piuttosto complicata. Come appreso dalla nostra redazione, il biancoceleste vorrebbe trasferirsi ma le due società non avrebbero ancora trovato la quadra dal punto di vista economico. A questo si aggiungono le circostanze politiche che attualmente coinvolgono Doha - legate alla guerra nel Golfo - che non la rendono una città sicura. Un dettaglio non da poco ma la pista però, non va esclusa del tutto. Anzi, da tenere in consideranzione per le prossime 48 ore.

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