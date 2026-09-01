Calciomercato Lazio | Gigot ha rescisso il contratto: i dettagli
01.09.2026 15:38 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - L'esperienza di Samuel Gigot con la Lazio sarebbe giunta al termine. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il difensore francese avrebbe rescisso il suo contratto con il club che sarebbe scaduto nel 2027. Il classe 1993 ora sceglierà il suo futuro e sembrerebbe avere offerte in Qatar, in Turchia e in Ligue 1.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.