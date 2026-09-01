Lazio, Caputi: "Al mercato do 7, ha preso giocatori funzionali. È una squadra che..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per esprimere alcune considerazioni sul mercato delle italiane, riservando alcune parole anche sulle operazioni della Lazio in questa sessione estiva.

Ecco le sue dichiarazioni rispetto alla valutazione del calciomercato biancoceleste: "Do 7, ha preso giocatori funzionali. La cosa che deve registrare è la difesa. Ha un signor centrocampo e ha alternative sugli esterni. E' una squadra che darà fastidio".