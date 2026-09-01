Gudmundsson alla Lazio: la Fiorentina annuncia il suo addio
01.09.2026 20:14 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio. Oltre al comunicato del club biancoceleste, è arrivata anche la nota della Fiorentina. Di seguito l'annuncio sulla cessione: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson alla S.S. Lazio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.