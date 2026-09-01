Mandas, parla l'agente: "Ecco perché è rimasto alla Lazio. Con Gattuso..."

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Direttamente dall’hotel Sheraton di Milano, Diego Tavano, agente tra gli altri di Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Chiamarsi Bomber. Di seguito le sue dichiarazioni sulla stagione del greco: “La scelta di tornare alla Lazio? È stata un po' di tutti, anche noi come agenzia cercavamo continuità e la Serie A è importante. Anche l’allenatore era convinto che sarebbe stato il portiere giusto per la Lazio. Abbiamo avuto delle offerte ma abbiamo deciso di restare alla Lazio. Lui è un grandissimo professionista e si allena molto bene. Ama la città e ama la Lazio e queste sono gratificazioni che lui merita. Siamo contenti“.