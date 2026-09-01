Rennes, parla Dia: "Qui progetto ambizioso, voglio aiutare la squadra"

Prime parole di Boulaye Dia come nuovo giocatore del Rennes. L'ex attaccante della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club francese dopo essere stato presentato sui social. Di seguito le sue parole: "Sono molto felice di essere tornato in Ligue 1, un campionato che ho sempre seguito. È una grande soddisfazione far parte dell'ambizioso progetto dello Stade Rennais. Sono venuto qui per aiutare la squadra. Pur avendo iniziato relativamente tardi, ho maturato molta esperienza partecipando a diverse importanti competizioni internazionali. Spero che questo possa essere di aiuto al gruppo".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03