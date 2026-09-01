Lazio, ecco Gudmundsson: è il primo islandese nella storia del club

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© foto di Federico De Luca 2026

La Lazio ha messo a segno un altro colpo di mercato, al fotofinish. Nell’ultimo giorno utile per ufficializzare trasferimenti, i biancocelesti si sono assicurati un rinforzo in attacco con l’acquisto di Albert Gudmundsson dalla Fiorentina. Il classe ’97, come vi abbiamo raccontato, è arrivato nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’ex Viola è pronto a iniziare una nuova avventura e a scrivere, in qualche modo, un nuovo capitolo della storia del club: è il primo giocatore islandese a vestire la maglia biancoceleste.

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