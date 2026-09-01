Calciomercato Lazio | E ora Romagnoli? Ecco come stanno le cose

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Terminato il mercato in Italia: niente Atalanta per Alessio Romagnoli, resta solo l'Al Sadd. Il mercato in Qatar chiuderà il 3 settembre: ci sarà tempo fino a giovedì, quindi, per capire i margini di un suo trasferimento. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro del centrale biancoceleste resta in bilico. In caso di offerta adeguata e con il pagamento nelle modalità richieste a Formello, la Lazio sarebbe disposta ad accontentare il calciatore e a liberarlo, dopo gli scorsi tentativi del'Al Sadd andati a vuoto. Da qui a giovedì si capirà se si concretizzerà la cessione di Romagnoli; in caso contrario rimarrà (ancora una volta) in biancoceleste.