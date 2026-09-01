Udinese - Lazio, precedenti a favore ma la vittoria manca da tempo
01.09.2026 21:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Terza giornata di Serie A alle porte per la Lazio, che lunedì 7 settembre alle 20:45 volerà in Friuli per affrontare l’Udinese.
Sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 106 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 48 vittorie, 29 pareggi e 29 sconfitte. Si assottiglia il divario nel bilancio fuori casa contro l’Udinese: in 53 gare sono arrivate 21 vittorie biancocelesti, 16 pareggi e appena 16 sconfitte.
L’ultimo precedente risale al 3-3 interno del 27 aprile scorso. Più in generale la Lazio non vince contro l’Udinese da gennaio 2024: da allora due sconfitte di fila e poi tre pareggi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.