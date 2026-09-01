Lazio, Gattuso imbattuto con l’Udinese: il bilancio dei precedenti
01.09.2026 22:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Bilancio positivo contro l’Udinese per l’attuale allenatore della Lazio. Sorridono infatti i precedenti tra la squadra friulana e Gennaro Gattuso nella sua carriera in panchina.
Da tecnico infatti Gattuso ha incontrato in 6 occasioni l’Udinese, portando a casa 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Tre i confronti alla guida del Milan, altrettanti quelli sulla panchina del Napoli. I due pareggi sono arrivati alla guida dei rossoneri, solo vittorie con i partenopei.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.