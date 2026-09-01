UFFICIALE - Lazio, Ratkov è un nuovo giocatore del Levante: il comunicato
01.09.2026 23:12 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato il passaggio di Petar Ratkov al Levante, in Spagna. Di seguito la nota del club: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni sportive il calciatore Petar Ratkov a favore del club spagnolo Levante UD".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.