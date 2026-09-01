UFFICIALE - Lazio, Munoz saluta e torna in Spagna: ecco dove giocherà
01.09.2026 23:19 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio piazza un’altra cessione nelle ultime ore di calciomercato. La società biancoceleste, infatti, ha deciso di lasciar partire Cristobal Munoz. Il trequartista dalla Primavera, trasferitosi dal Barcellona due anni fa, ha firmato con il Betis Siviglia per unirsi a titolo definitivo con contratto fino al 2028 alla cantera del club andaluso. L’ufficialità è arrivato dai profili social del club spagnolo.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.