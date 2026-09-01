Lazio, il Levante accoglie Ratkov: ecco l'annuncio del club - FOTO
01.09.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Petar Ratkov è un nuovo giocatore del Levante. Il centravanti serbo lascia la Lazio e si trasferisce in prestito al club di Valencia per giocare in Liga in questa stagione. "Benvenuto Petar!", si legge su Instagram. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.