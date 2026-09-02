Lazio, altra trasferta altro sold out: ecco quanti tifosi saranno a Udine

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RASSEGNA STAMPA - Seconda trasferta, secondo sold out del settore ospiti. Dopo Bologna, anche Udine si prepara ad accogliere un mini-esodo di tifosi della Lazio, confermando la scelta della tifoseria di seguire la squadra lontano dall'Olimpico durante la contestazione alla società.

Dopo gli oltre 3.500 presenti al Dall'Ara, anche i 1.310 biglietti del settore ospiti del BluEnergy Stadium sono stati polverizzati, nonostante la partita sia in programma lunedì sera. L'Udinese ha inoltre consentito ai tifosi biancocelesti di acquistare tagliandi nei settori adiacenti, Curva Sud P1 e P2, dove c'è ancora disponibilità.

Il numero dei laziali presenti in Friuli potrebbe quindi crescere ulteriormente: probabile superare quota 1.500, con la tifoseria ancora una volta pronta a far sentire il proprio sostegno alla squadra e a Gattuso.