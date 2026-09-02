Calciomercato Lazio | Pinamonti ok, ma il preferito di Gattuso era un altro

CALCIOMERCATO LAZIO - Alla fine non è arrivato nessun attaccante per sostituire Dia e Ratkov. La Lazio ha deciso di muoversi in maniera alternativa, andando ad acquistare un esterno sinistro come Albert Gumdundsson che porterà il jolly Tijjani Noslin a traslocare nel ruolo di punta. L'attaccante olandese prenderà il posto dei due partenti, diventando l'alternativa ad Andrea Pinamonti. Una scelta che non aggrada particolarmente Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, infatti, aveva espresso chiaramente le sue preferenze.

IL PREFERITO DI GATTUSO - A dire il vero, secondo quanto riportato dal Messaggero, in cima alla lista dei desideri dell'allenatore non c'era neanche il classe 1999 ex Sassuolo, comunque particolarmente gradito. Il profilo ideale indicato da Gattuso, infatti, era quello di Conrad Harder.

L'attaccante danese è stato più volte accostato alla Lazio che, però, non ha mai affondato il colpo permettendogli di trasferirsi liberamente in prestito secco allo Strasburgo. La società biancoceleste, piuttosto, si era mossa su profili come Ivanovic (ha rifiutato), Bamba Dieng (non ha superato le visite) e lo stesso Pinamonti, arrivato comunque tra la soddisfazione di Gattuso.