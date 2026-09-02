Lazio, l'esito degli esami di Rovella: ecco quanto starà fuori
02.09.2026 02:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nicolò Rovella ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio al polpaccio accusato nell'ultima giornate di campionato contro il Genoa. Era uscito dolorante nel primo tempo, al suo posto era entrato Belahyane in regia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista avrebbe rimediato una lesione: per questo rientrerà dopo la sosta di settembre, saltando quindi le prossime partite.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.