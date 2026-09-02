Lazio, Romagnoli appeso al mercato qatariota: il nodo sono i pagamenti

RASSEGNA STAMPA - È vana l’attesa di Romagnoli. Il mercato italianosi è chiuso senza offerte concrete e il difensore si trova ancora alla Lazio. L’Atalanta di Sarri non si è fatta avanti, così ad Alessio resta soltanto la pista qatariota, con l’Al-Sadd che però non riesce ancora a chiudere dopo settimane di contatti.

L’offerta è di 3 milioni, ma, come raccolto dalla nostra redazione, il nodo resta quello dei pagamenti: il club qatariota vorrebbe rimandare al 2027, mentre la Lazio chiede una rateizzazione più rapida. Lotito non ha fatto sconti e, dal suo punto di vista, c’è anche il vantaggio di liberarsi dei circa 5 milioni lordi di ingaggio del difensore.

Se Romagnoli non partirà entro domani, difficilmente ci sarà una rescissione. Gattuso si ritroverebbe così a gestire un’altra situazione delicata. Con l’arrivo di Sutalo, la difesa sarebbe ancora più affollata: Doekhi, Provstgaard, Patric e lo stesso Romagnoli al centro, oltre ai sei terzini presenti in rosa.