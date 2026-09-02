Lazio, si fa e si disfa: il mercato tra saldo zero e colpi a sorpresa

02.09.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si fa e si disfa: il mercato tra saldo zero e colpi a sorpresa

RASSEGNA STAMPA - Nel mondo illogico della Lazio si fa e si disfa. Si vende Dia senza rimpiazzarlo, sfumano Icardi e Begraoui, si pensa di sacrificare Cancellieri e poi, alla fine, il mercato regala comunque Gudmundsson. È l'ultima fotografia di una sessione costruita tra vincoli economici, occasioni e continui cambi di rotta.

Il caso più emblematico è proprio quello di Cancellieri. La Fiorentina voleva l'esterno, con Matteo pronto ad accettare: un'operazione che avrebbe permesso alla Lazio di incassare e liberarsi di un giocatore in scadenza nel 2027. Gattuso, però, ha frenato: senza un vice Pinamonti sarebbe stato costretto ad adattare Noslin e avrebbe perso anche un'alternativa sulla destra. Cancellieri è così rimasto, mentre Gudmundsson è arrivato lo stesso, in prestito gratuito con diritto di riscatto a 11 milioni.

Il mercato biancoceleste resta comunque quello del saldo zero. In uscita sono arrivati gli incassi di Provedel, Gila, Dia, Ratkov e Artistico; in entrata gli investimenti immediati sono stati soprattutto quelli per Frattesi, Pinamonti e Sutalo. Undici milioni spesi subito, circa 22,3 considerando anche il riscatto di Dia pagato a giugno.

Tante le piste saltate: Sergi Dominguez, Gimenez, Markmann, Ivanovic, fino al caso Bamba Dieng, fermato dalle visite mediche. Anche Icardi è stato valutato, ma il suo profilo non convinceva del tutto per il calcio aggressivo che Gattuso vuole costruire. Rino, del resto, ha avuto un ruolo centrale nelle scelte: Frattesi, Pinamonti e Sutalo portano anche la sua firma, così come la decisione di non sacrificare Cancellieri.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.