Lazio, il mercato impossibile: i vincoli di Lotito e la mano di Gattuso

02.09.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il mercato impossibile: i vincoli di Lotito e la mano di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Si è concluso il calciomercato, una delle sessioni più cariche degli ultimi anni per la Lazio. È stato necessario, però, un mercato ingegnoso: niente obblighi di riscatto, soltanto prestiti con diritto, mentre la società doveva abbassare i costi per avvicinarsi alla soglia del 70% del costo del lavoro allargato. Come spiega il Corriere dello Sport, la Lazio era fuori di 19,5 milioni e Lotito non ha ripianato, affidandosi al «pagherò» e alle formule concordate con Inter e Sassuolo per Frattesi e Pinamonti.

Quasi tutti i big sono partiti da gennaio a ieri, Romagnoli resta in bilico e la permanenza di Taylor appare quasi un miracolo. L'arrivo di Frattesi, Sutalo e Pinamonti porta soprattutto la firma di Gattuso: ha evitato altre rinunce e, senza soldi, ha dovuto spendersi in prima persona per costruire la squadra che aveva in mente

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.