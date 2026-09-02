Lazio, Gudmundsson ha scelto: ecco il suo numero di maglia

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© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - Albert Gudmundsson si prepara a iniziare la sua prima avventura con la Lazio. Oggi scenderà in campo a Formello per il primo allenamento con i biancocelesti, poi spera nell'esordio tra sei giorni contro l'Udinese.

LA SCELTA DI GUDMUNDSSON - Difficile pensarlo in campo da titolare, vista anche la politica di Gattuso sui nuovi arrivati, più probabile vedere il numero 80 colorarsi di verde sulla lavagnetta luminosa del quarto uomo. Proprio così. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, l'islandese ha scelto il numero 80 per iniziare la sua storia con la Lazio.

NUMERO 80 - Avendo trovato occupato il 10 che indossava a Firenze (di proprietà di Zaccagni) e l'11 che aveva a Genova (lo ha Isaksen), ha optato per una cifra insolita, ma per questo caratteristica e identificativa che non aveva mai indossato nella sua carriera. Nella storia della Lazio Gudmundsson sarà il sesto giocatore con il numero 80. In passato, infatti, è appartenuto a Massimo Mutarelli, Andre Dias, Simone Mattia, Duje Javorcic e Sofiane Kiyine.