Lazio, Gudmundsson e la Serie A: una storia che parte dal suo bisnonno

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Albert Gumdundsson vestirà la maglia della Lazio, la terza nel campionato italiano dopo quelle di Genoa e Fiorentina. Il calciatore islandese si è particolarmente legato a una Nazione e a un calcio che, in qualche modo, aveva dentro fin dalla nascita.

A legare Gudmundsson alla Serie A, infatti, non è solo la sua storia personale, ma anche quella della sua famiglia. Come riportato dal Messaggero, il primo giocatore islandese nella storia del campionato italiano era stato il suo bisnonno - anche lui Albert Gumdundsson - che, nel 1948, si trasferì al Milan dove restò per una sola stagione.

Una coincidenza che rende ancor più stretto il legame tra l'italia e il numero 80 della Lazio, pronto a riscattare in biancoceleste il suo nome dopo anni difficili in Toscana.