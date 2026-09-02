Lazio, i nuovi acquisti si presentano: ufficiale la data delle conferenze

Dopo il mercato arriva il momento delle conferenze di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio. A luglio era toccato a Doekhi e Pedraza, ora sarà il turno di Frattesi, Sutalo, Pinamonti e Gudmundsson. La società ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che le conferenze dei quattro calciatori biancocelesti si terranno domani a partire dalle ore 13:00. Questo l'annuncio: “La S.S. Lazio comunica che giovedì 3 settembre, alle ore 13:00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Davide Frattesi, Josip Šutalo, Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele