Icardi, ancora l'agente: "Lazio? C'è stata la possibilità. Con Fabiani..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare Elio Letterio Pino. L'agente di Mauro Icardi ha rilasciato un'intervista all'esperto di mercato Nicolò Schira spiegando il futuro del centravanti argentino, avvicinato dalla Lazio durante il mercato estivo. Di seguito le sue parole.

“I soldi non sono la priorità. Icardi cerca un progetto tecnico e la possibilità di fermarsi in un posto 2-3 anni. Lazio? C’è stata la possibilità, è stato molto carino Fabiani, però ci siamo detti aspettiamo un attimo, fermiamoci… C’è stata la possibilità di vederlo a gennaio alla Juve? Assolutamente si! Abbiamo fatto una chiacchierata con Ottolini, Comolli e la dirigenza della Juventus…”.