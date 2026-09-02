Il Corriere dello Sport: "Lazio, mercato da 6". La spiegazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si è concluso il mercato estivo in Serie A. Come di consueto, Il Corriere dello Sport ha valutato tutte le mosse fatte dalle squadre del campionato italiano, sia in entrata che in uscita. Tra queste, ovviamente, c'è anche la Lazio. Di seguito il giudizio del giornale: "LAZIO 6 - Anche in questo caso le prime due gare di campionato influenzano il giudizio. Due vittorie, due gol di Frattesi, uno dei migliori acquisti di tutto il mercato. Gudmundsson è una scommessa, il Genoa l’aveva vinta, la Fiorentina l’ha persa. Può fare il vice-Zaccagni. Meglio sorvolare su tutto il resto".