Calciomercato Lazio | Gattuso boccia Madjed: ecco perché
RASSEGNA STAMPA - Non solo gli iniziali rifiuti di Matteo Cancellieri dietro il mancato trasferimento dell’esterno. Decisivo nella questione è stato anche l’intervento di Gennaro Gattuso, che ha stoppato l’addio e la conseguente sostituzione per questioni tattiche.
Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, il tecnico ha bocciato l’idea del possibile sostituto avanzata dalla società. Il tecnico ha detto no al nomee di Madjed, calciatore iracheno di proprietà dell’Hammarby, ritenendolo di fatto troppo simile ai profili già presenti nella rosa della Lazio.
Gattuso ritiene infatti Isaksen il titolare quando il danese tornerà in condizione, ma non vuole privarsi della possibilità di schierare un giocatore più di gamba come Cancellieri. Da qui la scelta di trattenere nella rosa della Lazio il calciatore e dire no al profilo di Madjed.