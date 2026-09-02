Lazio, tentativo last minute per Floriani: Gattuso ha bloccato tutto
02.09.2026 13:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime concitate ore di mercato c’è stata anche la possibilità di un addio alla Lazio da parte di Floriani Mussolini. Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che spiega come un club avrebbe manifestato interesse per il giocatore.
Secondo il quotidiano infatti l’Empoli avrebbe provato a convincere la Lazio a lasciar partire Floriani Mussolini, che però alla fine è rimasto a Formello soprattutto per l’intervento di Gattuso.
Il tecnico della Lazio è infatti fortemente convinto del grande margine di crescita di Floriani Mussolini e per questo ha detto no a un trasferimento che aveva già messo d’accordo l’Empoli e la società biancoceleste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.