Lazio, tentativo last minute per Floriani: Gattuso ha bloccato tutto

RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime concitate ore di mercato c’è stata anche la possibilità di un addio alla Lazio da parte di Floriani Mussolini. Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che spiega come un club avrebbe manifestato interesse per il giocatore.

Secondo il quotidiano infatti l’Empoli avrebbe provato a convincere la Lazio a lasciar partire Floriani Mussolini, che però alla fine è rimasto a Formello soprattutto per l’intervento di Gattuso.

Il tecnico della Lazio è infatti fortemente convinto del grande margine di crescita di Floriani Mussolini e per questo ha detto no a un trasferimento che aveva già messo d’accordo l’Empoli e la società biancoceleste.