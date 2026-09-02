Lazio, Runjaic recupera un titolare in difesa: le ultime sull'Udinese

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L'Udinese si prepara al ritorno in campo contro la Lazio. La squadra di Runjaic, dopo il pareggio contro il Como e la vittoria a Monza, scenderà in campo oggi in Coppa Italia contro il Venezia nell'ultimo appuntamento prima della sfida contro i biancocelesti di Gattuso. Proprio in vista del prossimo appuntamento di campionato arrivano buone notizie in casa friulana. La società bianconera, infatti, poitrà contare sul recupero di Christian Kabasele che, nelle prime due giornate, ha scontato la sua squalifica e ora è pronto a tornare a disposizione del proprio allenatore.