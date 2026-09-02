La Repubblica promuove la Lazio: "Voto 7 al mercato, ecco perché"

RASSEGNA STAMPA - Voto positivo al mercato della Lazio. La Repubblica ha promosso la società biancoceleste per le sue operazioni sia in entrata che in uscita durante quest'estate. La valutazione finale è 7. Di seguito la motivazione.

"Frattesi è il — sorprendente — colpo principale: arrivato dall’Inter, assicura inserimenti, intensità e una capacità realizzativa (già due volte a segno) che mancava al centrocampo. Pinamonti, acquistato dal Sassuolo, è il centravanti atteso da Gattuso. E Gudmundsson, preso l'ultimo giorno, è un jolly prezioso in attacco. Doekhi a parametro zero è un'operazione interessante e in difesa sono arrivati anche Sutalo dall'Ajax e Pedraza per la fascia sinistra. Galassi rappresenta un investimento. Le uscite, però, hanno tolto certezze importanti: Gila è passato al Milan e Provedel all'Inter (oltre a Dia ceduto al Rennes). La Lazio ha quindi dovuto spendere (poco, il saldo è attivo di 25 milioni) anche per sostituire titolari, ma considerando il vincolo del saldo zero, il suo mercato va decisamente promosso".