Lazio, presa una bestia nera: i numeri di Gudmundsson contro i biancocelesti

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L'acquisto di Albert Gumdundsson da parte della Lazio non è solo una scelta tecnico-tattica, ma anche di furbizia. O, almeno, così la possiamo raccontare. Nel corso della sua avventura in Serie A tra Genova e Firenze, infatti, l'islandese ha preso di mira soprattutto tre squadre, rientrate tra le sue vittime italiane preferite: la Juventus, l'Udinese e la Lazio.

I GOL DI GUDMUNDSSON CONTRO LA LAZIO - In 6 partite contro i biancocelesti Gumdundsson ha segnato ben tre gol, gli stessi realizzati contro le due formazioni bianconere, con una media di una rete ogni due partite. Ma non solo. Dei tre gol segnati da Gud contro la Lazio, nessuno di questi è stato con la maglia del Genoa. Nel settembre del 2024, infatti, ha realizzato una doppietta su rigore nel suo esordio con la Viola (in panchina c'era Baroni per i biancocelesti) e a gennaio 2026 ha punito di nuovo i capitolini, sempre su calcio di rigore, nel pareggio per 2-2 ripreso nel finale da Pedro.

LE VITTIME DI GUDMUNDSSON - La Lazio è, quindi, una delle vittime preferite della carriera di Gudmundsson, nonostante in Olanda ci siano squadre che lo hanno sofferto decisamente di più. Su tutte il Waalwijk contro cui il classe 1997 ha segnato 8 gol e servito 3 assist in 9 partite (è anche la squadra che ha affrontato più volte insieme a Heracles Almelo e Cagliari). Buono il suo bilancio anche contro il Fortuna Sittard - 4 gol e 2 assist in 8 partite - e contro l'FC Eindhoven - 4 gol e 1 assist in 4 partite. Piccola curiosità aggiuntiva, in ottica derby, Gudmundsson ha già segnato un gol contro la Roma: nella vittoria per 4-1 con il Genoa di settembre 2023.