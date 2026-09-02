Lazio, Dia torna in Ligue 1: ecco perché lo ha scelto il Rennes

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Nella serata di ieri il Rennes ha ufficializzato l'arrivo di Boulaye Dia. Il direttore sportivo della squadra francese, Loïc Désiré, ha spiegato i motivi della scelta di ingaggiare l'ex attaccante della Lazio dopo la partenza di Breel Embolo: "Ha un profilo che non avevamo necessariamente in rosa, complementare a quello di Estéban Lepaul. Questo ci permetterà anche di riportare Eliezer Mayenda sulla fascia"

Dia ritorna in Ligue 1 dopo cinque anni, quando lasciò il Reims per andare al Villareal. Adesso, dopo le esperienze in Italia con Salernitana e Lazio è pronto a ripartire dal campionato francese.