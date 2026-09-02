Lazio, Cancellieri rimane: finirà fuori lista? La decisione finale

RASSEGNA STAMPA - Nonostante le offerte è rimasto a Formello Matteo Cancellieri. L’esterno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, aveva rifiutato la proposta del Genoa ma aveva aperto nelle ultime ore di mercato a Parma e Fiorentina.

Alla fine, riporta oggi il Messaggero, Cancellieri è rimasto alla Lazio anche per la volontà di Gattuso di stopparne l’addio, considerandolo pedina utile per caratteristiche tecniche (più gamba rispetto alle altre opzioni in rosa).

Negli ultimi giorni, però, si era parlato anche della possibilità di un pugno duro della società, pronto a mettere Cancellieri fuori lista visti i ripetuti no a un trasferimento. Dopo lunghi colloqui di ieri a Formello tra Fabiani e Gattuso, riporta ancora il quotidiano, la scelta è stata però quella di far rientrare la minaccia. Cancellieri rimarrà nella lista campionato della Lazio, anche vista la non necessità di escludere calciatori per questioni di slot.