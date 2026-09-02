Gudmundsson si presenta: "La Lazio è un grande club, darò il massimo"

Le prime parole di Albert Gudmundsson. Il nuovo calciatore della Lazio, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Sono molto contento di essere qui. Noi islandesi non siamo tantissimi, per me è un orgoglio vestire la maglia di questo club. Non vedo l'ora di iniziare. Mi sento molto motivato, pronto a mettermi alla prova e a dare il massimo per la Lazio. Roma è una città molto bella, la Lazio è un grande club, una società storica. Mi divertirò molto a vivere qui".

"Mi considero solo un giocatore che sa ricoprire tanti ruoli, sulla fascia, a centrocampo, in attacco o come punta. Penso che poter giocare in queste posizioni sia una qualità. La presenza di Gattuso ha influenzato la mia decisione, l'anno scorso era il ct della Nazionale. Ho già seguito le prime due partite della Lazio, come anche l'Italia. Mi ha ispirato il suo modo di giocare, non vedo l'ora di lavorare con lui e di fare il mio dovere. Quando scendo in campo le emozioni sono tante, l'abilità sta nel controllarle. Tutti noi amiamo il calcio, è normale provare tante sensazioni con questo sport meraviglioso. Anche se poi alla fine è sempre calcio, è ciò che amiamo".

"È una qualità saper fare diversi ruoli. Mi vedo come un centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un'altra parte, sarò felice di mettermi a disposizione. Penso che i tifosi possano aspettarsi da me tanto lavoro e impegno per la squadra. Spero di poterli rendere orgogliosi con qualche gol e assist, non vedo l'ora di giocare davanti a loro e sentire il loro sostegno perché so che sono una grande tifoseria. Sono grato per quest'opportunità, ringrazio la società che l'ha resa concreta e non dimentico il supporto dei tifosi. Mi hanno accolto con grande calore: sono felice di essere qui e di giocare per questo grande club. Doppietta contro la Lazio al mio esordio con la Fiorentina? Ora sono pronto a segnare per questo club (ride, ndr.)".