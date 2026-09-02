Calciomercato Lazio, tutte le operazioni in entrata e in uscita della sessione estiva

Si chiude ufficialmente un’altra sessione di calciomercato. Va in archivio infatti il mercato estivo dell’annata 2026/27 tra acquisti, cessioni e trattative morte sul nascere. Operazioni non sono mancate anche in casa Lazio tra gli addii degli ultimi giorni di Ratkov e Dia e gli arrivi di diversi giocatori, Frattesi e Pinamonti su tutti. In attesa di capire il futuro di Romagnoli, di seguito l'elenco completo di tutti di tutti i movimenti del calciomercato biancoceleste:

ACQUISTI: Alfonso Pedraza (svincolato, titolo definitivo), Danilho Doekhi (svincolato, titolo definitivo), Bruno Galassi (Real Madrid, titolo definitivo), Davide Frattesi (Inter, prestito con diritto di riscatto), Josip Sutalo (Ajax, prestito con diritto di riscatto), Andrea Pinamonti (Sassuolo, titolo definitivo), Gudmundsson (Fiorentina, prestito con diritto di riscatto).

CESSIONI: Pedro (svincolato), Basic (svincolato), Hysaj (svincolato), Mario Gila (Milan, titolo definitivo), Lorenzo Calvani (Milan, titolo definitivo), Gabriele Artistico (Padova, titolo definitivo), Boulaye Dia (Rennes, prestito con obbligo di riscatto condizionato), Petar Ratkov (Levante, prestito con obbligo di riscatto condizionato), Gigot (rescissione).