Lazio, Piscedda: "Gudmundsson mi è sempre piaciuto. Pedraza lo devo inquadrare"

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La sessione di calciomercato estivo si è ufficialmente conclusa e la Lazio ha chiuso con l'arrivo di Guðmundsson. Su acquisti e cessioni ecco le parole di Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei: “I giocatori che sono arrivati a me piacciono tutti, in particolare Frattesi che conosco da quando è piccolo. Il rafforzamento tecnico c’è stato. I nuovi hanno portato qualcosa in più, Frattesi ha dimostrato di essere il valore aggiunto di una squadra che funziona. L’allenatore è un uomo molto chiaro, pochi concetti, semplici, ma da rispettare. Il voto al mercato? Direi 7".

"A me Gudmundsson è sempre piaciuto, nella trequarti può fare tutto: seconda punta, trequartista, esterno; è un giocatore che puoi impiegare in diversi ruoli, credo sia presto per capire a chi ruberà il posto. È bravo tecnicamente, veloce, non credo sia un problema inserirlo".

"Pedraza ancora lo devo inquadrare, non credo sia in piena condizione. Floriani è una piacevole sorpresa, ha già diverse gare da professionista; ha questa opportunità, di giocare in una grande città, con una squadra di medio-alto valore, spero sfrutti l’occasione”.

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