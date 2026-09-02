Coppa Italia, Udinese agli ottavi: Venezia ko in rimonta
02.09.2026 20:02 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Vince ancora l’Udinese, prossima avversaria della Lazio in campionato, e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
La squadra di Runjaic batte in rimonta il Venezia che pure era passato in vantaggio con il gol di Sagrado. A rimettere le cose a posto ci ha pensato Bayo autore di una doppietta.
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