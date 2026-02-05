Coppa Italia | Juve eliminata, tris dell'Atalanta che approda in semifinale
05.02.2026 22:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo l'approdo dell'Inter, che ha battuto per 2-1 il Torino, l'Atalanta è la seconda semifinalista di Coppa Italia. La squadra di Palladino elimina la Juventus con un secco 3-0 firmato dalle reti di Scamacca su rigore, di Sulemana e di Pasalic.
Un successo importante per la Dea che attende ora solo di scoprire chi sarà la sua avversaria tra Bologna e Lazio che scenderanno in campo mercoledì 11 febbraio alle 21.00 al Dall'Ara.
Jessica Reatini
