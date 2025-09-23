Coppa Italia, agli ottavi la Lazio sfiderà il Milan: il dettaglio nella campagna abbonamenti

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà il Milan di Allegri, vittorioso sul Lecce per 3-0 con le reti di Gimenez, Nkunku e Pulisic, l'avversaria della Lazio in Coppa Italia. Come noto, la squadra di Sarri, rientra tre le otto teste di serie insieme a Bologna, Atalanta, Inter, Roma, Fiorentina, Juventus e Napoli. Gli ottavi si svolgeranno, come sempre, in una gara andata e ritorno in programma, in attesa dell'ufficialità delle date, a dicembre.

Per quanto riguarda i tagliandi tutti i tifosi che sottoscriveranno l'abbonamento, fino al 25 settembre, avranno nel pacchetto anche la sfida che si giocherà all'Olimpico di Coppa Italia così come sottolineato nella nota che ha accompagnato la riapertura della campagna abbonamenti.

"La S.S. Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26.

Il nuovo abbonamento comprende:

17 partite casalinghe di Serie A EniLive;

la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa.

Periodo di vendita

Apertura: lunedì 22 settembre ore 12:00;

Chiusura: giovedì 25 settembre ore 23:59".

