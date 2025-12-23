Udinese, Buksa mette nel mirino la Lazio: "Dobbiamo vincere per i tifosi"

Buksa ha messo nel mirino la Lazio, l'Udinese ha voglia di riscatto dopo il ko contro la Fiorentina e in casa vuole regalare una gioia ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adam Buksa, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TV12 dopo il bruttissimo ko con la Fiorentina. Il bianconero ha analizzato la prestazione della squadra provando a spiegare cosa sia mancato e quali siano stati gli errori fatti, dopo l'analisi si è focalizzato sulla prossima gara che vedrà la formazione di Runjaic impegnata in casa contro la Lazio.

Le parole: "Rabbia dei tifosi? Hanno fatto tanta strada per venire a vederci, non abbiamo fatto il giusto regalo di Natale e ci dispiace. Dobbiamo cercare di vincere contro la Lazio per metterci alle spalle questa sconfitta e fare il giusto regalo per le feste ai tifosi”.

"Guardiamo partita per partita, il campionato è lungo, l’Udinese è una grande squadra, ma deve guardare gara per gara. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro dopo il Napoli ripetendoci che quella gara era il passato, ora ci concentriamo sulla Lazio".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE