Lazio, tutti i match del settore giovanile sul sito ufficiale: sorpresa per i tifosi
RASSEGNA STAMPA - Novità per i tifosi della Lazio. Con l'inizio del nuovo anno solare il club permetterà ai propri tifosi (e agli addetti ai lavori) di seguire tutte le partite casalinghe delle categorie giovanili maschili: Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 Pro e Under 14 Regionale.
Come riporta il Corriere dello Sport, le gare saranno visibili sul sito del club, per avere accesso alla visione dei confronti dei baby biancocelesti basterà registrarsi sul portale ufficiale sslazio.it. come successo in estate per seguire gli allenamenti di Sarri a Formello.
Una mossa che segue quelle di trasmettere Parma-Lazio del campionato di Serie A in diretta negli Stati Uniti su CBS Broadcast Network e prima ancora, in chiaro sui propri canali, il match di Coppa Italia Primavera della Lazio contro il Vicenza a fine ottobre.