Udinese, ritiro dal giorno di Natale prima della Lazio: i dettagli

23.12.2025 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Udinese in ritiro. La sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina costa caro alla squadra di Runjaic. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, i bianconeri andranno andranno in ritiro a partire dal giorno di Natale.
Alla prossima giornata (27 dicembre, ore 18) è in programma la sfida contro la Lazio al Bluenergy Stadium. L'Udinese è chiamato a reagire immediatamente dopo il settimo risultato negativo in stagione.
Per farlo, la scelta è stata quella di chiudere la squadra in ritiro poco prima della partita contro i biancocelesti.
