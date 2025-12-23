Calciomercato Lazio, assalto Flamengo per Castellanos: c'è l'offerta
RASSEGNA STAMPA - Le voci di mercato provenienti da Argentina e Brasile si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al Flamengo, nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro con la Lazio per discutere del futuro di Castellanos. Come riporta il Corriere dello Sport, sul tavolo un’offerta di circa 25 milioni di euro.
Il Flamengo, reduce da una stagione ambiziosa, vede nel Taty il profilo ideale per rinforzare l’attacco. L’idea del club è chiara: offrirgli un ruolo centrale, una maglia pesante e una vetrina in vista del prossimo Mondiale. E Castellanos? Il Taty non sarebbe convinto di un ritorno immediato dall'altra parte dell'oceano tanto che la sua priorità resta l’Europa. L'Atalanta sarebbe un'opzione più allettante per lui.
L’offerta da quasi 25 milioni è una cifra che impone riflessioni profonde per la Lazio. Castellanos è considerato un elemento importante, ma sacrificabile nel caso in cui arrivasse un centravanti più funzionale al progetto.