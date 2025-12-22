Giudice Sportivo | Cremonese multata dopo la Lazio: cos'è successo
22.12.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'Olimpico, la Cremonese ha frenato la Lazio sul risultato di 0-0. La squadra di Sarri arrivava alla gara con tantissime assenze, che hanno ovviamente condizionato la prestazione dei giocatori in campo.
La formazione di Nicola, comunque, ha tenuto bene provando spesso anche a ripartire. Alla fine, però, la partita è terminata senza reti. Nel referto del Giudice Sportivo, la società grigiorossa è stata multata proprio in occasione della sfida nella Capitale.
Di seguito il motivo: "Ammenda di € 3000,00: alla Soc. CREMONESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo".
