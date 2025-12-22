Udinese, Runjaic punta la Lazio: "Sono sicuro che ci rifaremo!"
22.12.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Brutta sconfitta per l'Udinese, che ha perso nettamente contro la Fiorentina per 5-1. Nel post partita, in conferenza stampa, il tecnico bianconero Kosta Runjaic si è espresso sulla prestazione della squadra, proiettandosi anche sulla prossima partita contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Abbiamo fatto bene i primi 5 minuti ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere".
"Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.