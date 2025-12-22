Lazio, Guendouzi squalificato e non solo: le decisioni del Giudice Sportivo
22.12.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A, che andrà completata con le gare rinviate per la Supercoppa Italiana.
Nel referto si legge la conferma delle ammonizioni di Guendouzi, Gila, Romagnoli e Pedro durante Lazio - Cremonese, terminata sul risultato di 0-0.
Il francese, in particolare, era diffidato e salterà la prossima gara contro l'Udinese. Questo il motivo del giallo: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA -"per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".